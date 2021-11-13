Sosyal medya fenomenlerine 'dolandırıcılık' tutuklanması (2) - Haberler
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Sosyal medya fenomenlerine 'dolandırıcılık' tutuklanması (2)

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Sosyal medya fenomenlerine 'dolandırıcılık' tutuklanması (2)

2017'DE KAVGAYA KARIŞTIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINMIŞİzmir'de, sosyal medyada para ödülü kazanıldığını söyleyip, 'Vergisi var' diyerek de para alarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine operasyon sonrası gözaltına alınan 18 kişi arasında bulunan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni...

İZMİR (DHA) - 2017'DE KAVGAYA KARIŞTIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINMIŞ

İzmir'de, sosyal medyada para ödülü kazanıldığını söyleyip, 'Vergisi var' diyerek de para alarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine operasyon sonrası gözaltına alınan 18 kişi arasında bulunan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, 4 Ocak 2019'da da Ödemiş ilçesinde 2017 yılında karıştığı kavga nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı. Barankoğlu'nun, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.


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