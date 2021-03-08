Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti
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Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

08.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:54
Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Sosyal medya fenomenleri, Dünya Kadınlar Günü'nde 112 Komuta Merkezi'nde çalışan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sosyal medya fenomenleri, Dünya Kadınlar Günü'nde 112 Komuta Merkezi'nde çalışan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Fenomenler, kadın sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak anlamlı günde onları yalnız bırakmadı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medyada içerik üreten fenomenler 112 Avrupa Komuta Çağrı Merkezi'ndeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Fenomenler, zorlu çalışma şartlarında görevlerini yerine getiren kadın sağlık çalışanlarına moral ve destek vermek için karanfil dağıttı. Sağlık çalışanlarının günlerinin nasıl geçtiğini soran fenomenler kısa sohbetin ardından beraber video ve fotoğraf çekip günün sonunda kadın çalışanları hep birlikte alkışladı.

Sağlık çalışanlarından Buse Korkmaz, mutlu olduklarını belirterek, "Bir günümüz 24 saat içinde gelen çağrıları değerlendiriyoruz doktorlarımız değerlendiriyor biz de yakın ekiplerimize durumları bildiriyoruz. Bu dönemde kadına şiddet artmakta, insanlar daha bilinçli olursa, erkekler kadınlara daha bir özen gösterirse sevinirim"dedi.

"Bir güne sığdırmak yetmez"

Gülnaz Çetinkaya ise sosyal medya fenomenlerine teşekkür ederek, "Mutlu olduk yüzümüzü güldürdüler çok teşekkür ederiz onlara. Bizim için önemi çok fazla olan bir gün, her gün önemli, bir güne sığdırmak yetmez" diye konuştu.

"Karanfiller bütün kadınlar için"

Sosyal medya fenomenlerden Asya Burcu, sağlık çalışanlarının mücadelesinin önemine vurgu yaparak, "Özellikle geçen yıl başlayan hastalık sonrasında bunu daha iyi anladık sağlık çalışanları her zaman bizimle, bir aramamızda yanımızda oluyorlar. Bütün kadınların günü kutlu olsun, biz bugün buraya sağlık çalışanlarının gününü kutlamaya geldik tabii ki de karanfiller bütün kadınlar için" ifadelerini kullandı.

"Jest yapmak istedik"

Şeyma Gürbüz, bu özel günde sürpriz yapmak istediklerini dile getirerek, " Kadınlarımızın günü dağıtıp onlara Karanfil dağıttık, kadınlar bir çiçektir bizde onlara böyle bir jest yapmak istedik" dedi. - İSTANBUL

Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Sosyal medya fenomenlerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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