Sosyal medya fenomenleri Kuşadası'nda buluştu
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Sosyal medya fenomenleri Kuşadası'nda buluştu

Türkiye'nin en çok takip edilen sosyal medya fenomenleri Kuşadası'nda bir araya geldi.

Sosyal medya fenomenleri Kuşadası'nda buluştu
21.07.2020 14:10 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:13

Türkiye'nin en çok takip edilen sosyal medya fenomenleri Kuşadası'nda bir araya geldi. 4 gün boyunca ilçenin turistik noktalarında vakit geçiren 21 kişilik grup programın son akşamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'le buluştu.

Yüz binlerce kişinin sosyal medya üzerinden takip ettiği, 21 fenomen tatil yapmak için Kuşadası'nı tercih etti. 4 gün boyunca ilçenin doğal ve kültürel güzellikleriyle meşhur noktalarını dolaşarak, çektikleri fotoğraflar ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medya hesapları aracılığıyla takipçilerine ulaştırdı. Su sporları ve yamaç paraşütü gibi etkinlikler de yapan fenomenler programlarının son gününde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'le akşam yemeğinde bir araya geldi.

Tatil için Kuşadası'nı tercih eden sosyal medya fenomenlerine teşekkürlerini sunan Belediye Başkanı Ömer Günel "Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bizler için çok keyifli bir akşam. Sosyal medyanın en çok aranan isimleriyle buluşmak bizleri çok mutlu etti. Umarım kentimizi beğenmişsinizdir. Yeniden bir araya gelmek dileğiyle, hepinize güzel bir akşam diliyorum" dedi.

Kuşadası'nda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten sosyal medya fenomeni Atiye Beyza Gezer "Bu benim Kuşadası'na ilk gelişim. Gerçekten çok beğendim. Pandemi sürecinin ardından burada olmak çok iyi geldi. Hepimiz derin bir nefes aldık. Değişik aktiviteler yapma fırsatı bulduk. Aslında bazıları benim çok korktuğum şeylerdi fakat ortamda bulunmak bile çok güzeldi. Kuşadası insanlara birçok şeyi deneme fırsatı sunuyor. Mesela golf oynadım. Bu benim için çok özel bir deneyimdi. Değişik lezzetler tattım. Arkadaşlarımla burada çok mutlu zaman geçirdim. İnsanların Kuşadası'nda yapabilecekleri çok şey var. Yamaç paraşütü yapabilirler, golf oynayabilirler, su sporları etkinliklerine katılabilirler. Bence herkes Kuşadası'na gelmeli" diye konuştu.

-"Kendimi kuş gibi hissediyorum"

Sosyal medya fenomeni Aycan Demirci ise "Hayatımda ilk kez Kuşadası'na geliyorum ve gerçekten çok beğendim. Böyle bir kente daha önce rastlamadım. Kendimi bir kuş gibi hissediyorum. Çok mutluyum ve rahatım. İnsanlar çok tatlı. Her yer çok keyifli. Oteller çok güzel. Ben bu gün ilk kez golf oynadım ve çok keyif aldım. Daha önce denemediğim sporları denedim. Belediye Başkanı Ömer Günel'le tanıştık. Gerçekten çok naif bir beyefendi. Çok güzel vakit geçirdik. Bence herkes bir gün Kuşadası'na gelmeli ve kendisini kuş gibi hissetmeli" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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