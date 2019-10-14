Sosyal medya fenomenleri "Frigya"yı tanıttı

14.10.2019 15:48

Türkiye'nin sosyal medya fenomenleri, alternatif turizmin cazibe merkezi tarihi Frig Vadisi'nin yanı sıra Afyon Evleri ile Mevlevihane'de fotoğraf ve video çekimleri yaptı.

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Ofisinin davetlisi olarak kente gelen fenomenlerden Önder Koca, Kenan Yıldırım, Kayhan Devrim Algan ve Kemal Kaya, tarihi Afyon Evleri, Mevlevihane ve İhsaniye ilçesindeki Frigya'nın uzantıları kaya yerleşimleri, mezar odaları ve peribacalarını gezerek, çektikleri fotoğraf ve videoları takipçileriyle paylaştı.

Takipçi sayısı 550 bin olan Önder Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tanıtımı için sosyal medya üzerinden çektiği fotoğrafları paylaştığını söyledi.

Kendisinin aslen Afyonkarahisarlı olduğunu dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"Şu anda Frigya'dayız. Burası anlatılmaz yaşanır. Büyülü bir coğrafya. Mağaralar, kiliseler, şapeller, köy halkı… Burada vakit geçirilebilecek pek çok ortam mevcut. Aynı zamanda doğal güzellikleri, gastronomisi, birçok şey sizleri bekliyor. Her geldiğimde ruhumun dinlendiğini hissediyorum. Burada kendimi dinliyorum. Zamanın sesini duyuyorum. Gerçekten güzel yerler."

"Doğaseverlerin bu coğrafyayı keşfetmesi gerekiyor"

Seyahat yazıları yazan Algan ise Afyonkarahisar'a her mevsimde gelinebileceğini belirtti.

Kentin her mevsim ayrı güzellik sunduğunu ifade eden Algan, şunları kaydetti:

"Kenti, inanılmaz manzaraları, doğası, tarihiyle tekrar tekrar gelinmesi gereken bir yer olarak düşünüyorum. Kirazların açtığı dönemde, haşhaş tarlalarının çiçek açtığı dönemlerde gelinebilir. Kış aylarında gelinebilir. Sadece termal olarak tanımlamamak gerekiyor. Doğaseverlerin bu coğrafyayı keşfetmesi gerekiyor. Beni Frigya etkiledi. Burada köylerin vadiyle iç içe geçmiş olması, geçmişle günümüzün harmanlanmış olması... Gerçekten insanın nutku tutuluyor."

Seyahat yazarlığı yapan Kaya ise Frig Vadisi'nin muhteşem bir coğrafya olduğunu anlatarak, "Afyonkarahisar, keşfetmeyi seven insanların vakit geçirebileceği enfes bir mekan." dedi.

Kaynak: AA