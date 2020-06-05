Sosyal medya fenomenleri Dünya Çevre Günü'nde tarihi surları temizledi
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Sosyal medya fenomenleri Dünya Çevre Günü'nde tarihi surları temizledi

Sosyal medya fenomenleri Dünya Çevre Günü'nde tarihi surları temizledi Diyarbakır'da bir araya gelen sosyal medya fenomenleri, Dünya Çevre Gününde kolları sıvayarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi surların içerisini ve etrafını temizledi.

05.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:13

Sosyal medya fenomenleri Dünya Çevre Günü'nde tarihi surları temizledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir araya gelen sosyal medya fenomenleri, Dünya Çevre Gününde kolları sıvayarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi surların içerisini ve etrafını temizledi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan tarihi surlar, Dünya Çevre Gününde karış karış temizlendi. Sosyal medya fenomenleri, tarihi surların içerisi ile çevresinde başlattıkları temizlik çalışmalarını 'öncesi' ve 'sonrası' akımıyla paylaştı.

Sosyal medya fenomenlerinden Mustafa Yalçın, tarihi surlara sahip çıkılmasını ve vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Yalçın, "Bizim tarihi bir dokumuz var, bu tarihi yapılarımızın çok kirli olduğunu fark ettik. Tarihimize sahip çıkılması adına en azından kendi gücümün yetebileceği kadar içerideki çöpleri arkadaşlarımı çağırarak temizledik. Bu çöpleri topladıktan sonra en azından bizi izleyen arkadaşlarımız buraya çöp atmaz, bizim sahip çıktığımız gibi sahip çıkarlar. Amacımız sadece bize ait olan tarihimizi temiz tutmak ve güzel görünmesini sağlamak. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde olan tarihimiz çöple görünmesin. Diyarbakır halkının o güzel insanlarına sesleniyorum, bu güzel tarihi şehrimize sahip çıkalım, biz kendimizin sahibi olabiliriz. Kendi şehrimize sahip çıkabiliriz, bu tarihi surlara çöp atmayalım" dedi.

"Mirasımıza sahip çıkalım"

Sosyal medya fenomeni, tiyatro oyuncusu ve öğretmen Miraç Can Ergenekon ise surların Diyarbakırlıların medeniyeti olduğunu, gelecek nesle temiz ve sağlam bırakılması gerektiğini söyledi. Ergenekon, "Bizler toplumda rol modeliz. Gençlerimize, arkadaşlarımıza, öğrencilerimize ve bizi takip eden insanlara örnek olabilme adına böyle bir yola girdik. Şehrimize sahip çıkalım lütfen, bizler sahip çıkıyoruz. Bizleri bir konuda örnek alacaksanız, memleketimizi temiz tutma konusunda örnek alın. Ben memleketimi çok seviyorum, çok sevdiğimi de böyle gösteriyorum. Memleketimi temiz tutacağım ve tutmaya devam edeceğim. Gelin el ele verelim mirasımıza sahip çıkalım. Biz yarın burada olmayabiliriz, çocuklarımız buraya geldiklerinde babalarımız burayı kirletti demesinler. Surlar bizim medeniyetimizdir, surlar kirliyse Diyarbakır insanı da kirlidir, lütfen bu algıyı yok edelim. Bizler başlangıcı yapıyoruz, sizler de devamını getirin. Şimdi 10 kişiyiz, binlerce kişi olacağımıza inanıyorum. Surlar mis gibi olacak" diye konuştu.

Sosyal medya fenomenleri Dünya Çevre Günü'nde tarihi surları temizledi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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