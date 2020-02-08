Sosyal medya fenomenleri "Bursa ipeği"ni tanıttı

08.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:31

Bursa Büyükşehir Belediyesinin başlattığı turizmde tanıtım hamlesi kapsamında, kente gelen sosyal medya fenomenleri "Bursa ipeği"ni kendi hesaplarında tanıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyaca tanınmış sosyal medya fenomenleri, turizm acente sahipleri, tekstil şirketleri ile Güney Marmara Otelciler Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği bölge temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heyet, Bursa'ya geldi.

Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret eden ve kendi hesaplarından paylaşımlar yapan "gezimanya", "haleydasovich", "traveltomtom", "marinacomes" ve "dalkom.j" kullanıcı isimli fenomenlerin de aralarında bulunduğu konuklar, özellikle Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezine hayran kaldı.

Merkezin üretim sorumlusu Mehmet Ünal, ziyaretçilere, ipek böceğinin, yumurtadan başlayarak ördüğü kozanın içinde kelebeğe dönüşünceye kadar geçirdiği aşamaları, kozadan ipeğin alınmasını ve iplik haline gelerek dokuma tezgahlarında işlenmesini uygulamalı anlattı.

İpeğin öyküsünü dikkatle dinleyen fenomenler, her aşamayı görüntüleyip takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: AA