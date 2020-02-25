Sosyal medya fenomeninin kitabı Nisan ayında raflarda

25.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:10

Sosyal medya fenomenlerinden olan ve bir yayınevinde de editörlük yapan Deniz Erkin Purut, kendi adına kitap çıkaracağını duyurdu.

Sosyal medya fenomenlerinden Deniz Erkin Purut, kendi adına çıkaracağı ilk kitabının müjdesini vererek heyecanını takipçileriyle paylaştı. Genç yazar, Nisan ayında okuyucularla buluşacak olan kitabı için Destek Yayınları ile anlaştı. Bugüne kadar birçok yazarın kitaplarında çalışmalarda bulunan genç yazar, çocuk esirgeme yurdunda başlayan hikayesinde, günümüz ilişkilerinin psikolojik boyutlarını ve düşünce ile davranış biçimlerinin anlık değişimlerle ne gibi patlamalara yol açtığını kitabında işleyeceğini duyurdu.

Neden kitap çıkaracağıyla ilgili Deniz Erkin Purut, "Editörlük yaptığım dönemlerde sosyal medya pazarlama ve PR eğitimleri alarak, yazarların sanatçıların ve doktorların dijital alanda tanıtımlarını yaptım. Editörlük yaptığım dönemlerde kitap çıkarmayı hiç düşünmedim. Çünkü yazı yazmak, akan bir şelalede sürüklenmeye benzer. Nereye gittiğinizi bilmeden sağa sola çarparak daima yol alırsınız. Yolun sonuna geldiğinizde sadece arkanıza bakıp ne kadar yol aldığınızı ve bu süreçte ne kadar hırpalandığınızı görebilirsiniz. Yolu ve nerelere çarpacağınızı planlayarak ilerlemek pek olağan bir durum değildir. Çünkü kitap yazmak ciddi bir iştir. Kaşları çatık ve resmidir. Ne bir an boşverebilirsiniz ne de alakanızı kesebilirsiniz. Küçük bir çocuk gibi daima ilgi bekler. Göstermediğiniz an size küsebilir ve konuşmamaya yemin edebilir. Bunu çok kez yaşadım yazdığım süreçte. Ne yazık ki yazma kavramanın sonu bulunmadığından, oluşturduğunuz eserin hiçbir zaman tamamlandığını düşünemiyorsunuz" dedi.

Genç yazar Purut kitabıyla ilgili şunları söyledi: "Kendime yazdığım kitabı bir başkası için yazabilseydim daha hızlı bitirirdim muhakkak. Bir noktadan sonra insan yazdıklarını objektif olarak değerlendiremiyor. Sancılı süreç burada başlıyor aslında. Yazdığı her kelimenin, cümlenin harflerin aşığı oluyor ve hepsini doğru olarak kabul ediyor. Bu iş çocuk büyütmeye benzer. Doğrularıyla yanlışlarıyla kabul etmek zorunda gibi hissediyorsunuz. Ama mutlak eğitim ve başarı bu yoldan değil, kendini tarafsız biçimde gözlemediğinde ve dış fikirlere açık olduğunda geçiyor. Bu kitapta çalışan 7 yazar arkadaşım var. Mükemmeli ve kusursuz olanı okurlarımızla paylaşmak için var gücümle çalışıyoruz."

Kaynak: DHA

- İstanbul