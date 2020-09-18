Sosyal medya fenomeninin 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu
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Sosyal medya fenomeninin 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin yasa dışı yollardan yollardan sahiplendiği maymuna el konuldu. Fenomen İzgi de tutuklandı.

18.09.2020 10:08 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:58

Yasa dışı yollardan sahiplendiği 3'üncü maymuna da el konulan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin (24), tutuklandı. Maymun ise hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Geçtiğimiz aylarda yasa dışı yollarla 'Makak' cinsi maymun sahiplenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin Eyüp Sultan'daki evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyonda maymun, İzgi'nin elinden alınarak hayvanat bahçesine teslim edildi. Bu operasyonun ardından yine yasa dışı yollarla hayvan sahiplenen İzgi'nin maymununa yine el konulmuş, maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.

3'ÜNCÜ KEZ YASA DIŞI YOLLARLA MAYMUN SAHİPLENDİ

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bu ay içinde bir kez daha yasa dışı yollarla maymun aldı. 3'üncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşması sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Arama kararı alınarak dün İzgi'nin Sarıyer'deki evine gelen ekipler, 'Makak' cinsi maymuna el koydu. Maymun, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerin ardından hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi. DKMP ekiplerince, İzgi'nin sosyal medya hesaplarının kapatılması için savcılığa başvuru yapıldı.

Sosyal medya fenomeninin 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu

TUTUKLANDI

Meriç İzgi.ve Elif Türkan E. gözaltına alındı. Elif Türkan E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı, Meriç İzgi ise dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi

Sosyal medya fenomeninin 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu
Sosyal medya fenomeninin 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (16)
S.S: İLK YAKALANDIĞINDA İYİ BİR CEZA VERİLSEYDİ ACABA İKİNCİYE YAPARMIYDI. . . . KARAKTERSİZ ÜCÜNCÜYE YAKALANMIŞ.
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......./////////: HADİ BUNLARDA BEYİN YOK TAKİP EDENLERE NE DEMELİ. . . . .
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CANER: Ne is yapar bu cocuk. Youtuber. Bunlara prim verenlerde kabahat. Elektrik gitse issiz kalacak tipler. Ulkeye insanliga hic bir yarari olamayan insan topluluklari
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