Sosyal medya fenomenine uygunsuz fotoğrafını attı, savcılık 'kovuşturmaya yer yok' dedi

İZMİR'de dansçı ve sosyal medya fenomeni Eda Yön (20), sosyal medya hesabına uygunsuz fotoğrafını yollayıp, mesaj yazan O.C. adlı erkek hakkında şikayetçi oldu. Savcılık, Yön'ün profilinin herkese açık olması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

İzmir'de yaşayan bir sosyal medya platformunda 2,4 milyon takipçisi olan dansçı Eda Yön'e, 10 Haziran tarihinde iddiaya göre O.C, internet üzerinden cinsel organının fotoğrafını gönderip, altına da mesaj yazdı. Mesajı gören Yön, avukatı Alperen Çetinkaya aracılığıyla savcılığa gidip, şikayette bulundu. 28 Haziran 2021 tarihinde savcılık, 'Şikayetçinin, Instagram hesabını gizliye alması durumunda bu kişilerden bu tarz mesajların gelmeyeceği gözetilerek' kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itirazın da aynı gerekçeyle reddedilmesi üzerine Avukat Çetinkaya, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.