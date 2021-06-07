SOSYAL MEDYA FENOMENİNE TAYT DAYAĞI: BAŞIMA GELMESİNE ŞAŞIRMADIM
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SOSYAL MEDYA FENOMENİNE TAYT DAYAĞI: BAŞIMA GELMESİNE ŞAŞIRMADIM

SOSYAL MEDYA FENOMENİNE TAYT DAYAĞI: BAŞIMA GELMESİNE ŞAŞIRMADIM
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SOSYAL medya fenomeni Başak Ermiş, tayt giydiği için kendisini darp ettiğini öne sürdüğü dizi oyuncusu erkek akadaşı Can Topçu'dan polise şikayetçi oldu.

SOSYAL medya fenomeni Başak Ermiş, tayt giydiği için kendisini darp ettiğini öne sürdüğü dizi oyuncusu erkek akadaşı Can Topçu'dan polise şikayetçi oldu. Polis merkezinden çıkışta açıklama yapan Başak Ermiş, "Çevremdekiler, 'Senin, yakında cinayet haberlerini görürsek şaşırmayız' diyordu. Başıma gelmesine şaşırmadım, iki gün önce de geç kaldım diye evin kapısını kilitlediö dedi.

22 yaşındaki Başak Ermiş, iddiasına göre, dün akşam, 3 aydır aşk yaşadığı 19 yaşındaki Can Topçu ve Topçu'nun yakınlarıyla Silivri'deki bir evde buluştu. Grup sohbet ederken yine iddiaya göre, Başak Ermiş'e, sosyal medya için Tiktok videoları çektiği sırada Can Topçu, giydiği taytı değiştirmesini söyledi. Başak Ermiş ise itiraz etti. Bunun üzerine Topçu, Ermiş'i darp etti. Ermiş hemen telefonla eniştesini aradı. Ardından da kendisini almaya gelen eniştesiyle hastaneye giderek, darp raporu aldı.

BUGÜN KARAKOLA GELEREK, ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERDİ

Başak Ermiş, bugün, babasıyla birlikte Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi'ne gelerek, Can Topçu'dan şikayetçi oldu. 

"BAŞIMA GELDİĞİNE ŞAŞIRMADIM, DARP EDİLMEYİ BEKLİYORDUMö 

Polis merkezi çıkışında açıklama yapan Başak Ermiş, "Tayt giydiğim için darp edildim. Değiştirmemi söyledi değiştirmedim, darp edildim. Ağzıma vurdu, dudağım patladı. Sinir hastası olduğunu düşünüyorum. Yanımızda kardeşleri vardı. Yumruk attı. Çektiğim videolara da karışıyordu. 'Kaldır o videoyu' diyerek, küfür ve hakaret ediyordu. Çevremdekiler, 'Senin, yakında cinayet haberlerini görürsek şaşırmayız' diyordu. Çünkü silahlı fotoğrafları var dizi setinden. Olaydan sonra bana mesaj attı. Herkesten özür dilediğini söyledi. Başıma gelmesine şaşırmadım, bekliyordum iki gün önce de geç kaldım diye evi kilitlediö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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