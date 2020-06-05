Sosyal medya fenomeni yarışmadan kazandığı 20 bin lirayı LÖSEV'e bağışlayacak
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Sosyal medya fenomeni yarışmadan kazandığı 20 bin lirayı LÖSEV'e bağışlayacak

Yaptığı yardımlar ve sosyal medyada düzenlediği yarışmalarla adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, bir televizyon kanalında düzenlenen yarışma programında kazandığı 20 bin lirayı LÖSEV'e bağışlayacağını açıkladı.

Sosyal medya fenomeni yarışmadan kazandığı 20 bin lirayı LÖSEV'e bağışlayacak
05.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:27

Yaptığı yardımlar ve sosyal medyada düzenlediği yarışmalarla adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, bir televizyon kanalında düzenlenen yarışma programında kazandığı 20 bin lirayı LÖSEV'e bağışlayacağını açıkladı.

Instagramda 2 milyonun üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, bir televizyon kanalında düzenlenen yarışma programına katıldı. Yarışmadan 20 bin lira kazanan Ergen, kazandığı parayı LÖSEV'e bağışlayacağını söyledi. Yarışma kurallarına göre ilk butona basan ismin belirtilen ödülün sahibi olacağından 20 bin lirada butona bastığını belirten Ergen, "Benim buraya gelmemde bir amaç var. Paraya kesinlikle dokunmayacağım. Bu parayı hem sosyal medyada aileme hem de LÖSEV'e bağışlayacağım" dedi.

Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmamış, takipçileri ile birlikte faydalı bir etkinlik yaparak, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı duyuru ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıp, yüzlerce aileye erzak yardımında bulunmuştu.

Son dönemde sosyal medya fenomeni olarak dikkatleri üzerine çeken Aytuğ Ergen yaşantısını İstanbul Bahçelievler'de sürdürüyor. 2018 yılında vizyona giren Vallahi Hortladı isimli sinema filminde de rol alan Aytuğ Ergen 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. YouTubede ciddi bir hayran kitlesi olan Ergen, çektiği eğlenceli videolarla kısa sürede üne kavuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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