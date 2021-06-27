Sosyal medya fenomeni yaptığı yardım sahnesiyle sevgi seline tutuldu
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Sosyal medya fenomeni yaptığı yardım sahnesiyle sevgi seline tutuldu

Sosyal medya fenomeni yaptığı yardım sahnesiyle sevgi seline tutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Diyarbakırlı 1 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, gönüllere taht kurdu, gerçekleştirdiği yardım sahnesinde sevgi seline tutuldu.

Diyarbakırlı 1 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, gönüllere taht kurdu, gerçekleştirdiği yardım sahnesinde sevgi seline tutuldu.

Diyarbakır'da çektiği videolarla fenomen olan ve 1 milyon takipçisiyle vatandaşların gönlünde taht kuran Serkan Özbilek, Güzellik Fuarında sahne aldı. Ünlü ses sanatçısı Bedri Aysel'in türküleriyle başlayan sahnede birçok vatandaşa hediyeler ve destek ürünleri dağıtıldı. Çekiliş usulü ile yüzlerce mama, kıyafet, hediye çekleri ve alanında uzman olduğu cilt bakımları gibi jestlerle vatandaşların karşısına çıkan Özbilek, yoğun ilgi gördü. Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşların sevgi seline tutulan Özbilek, çekilişi gerçekleştirdi. Çekiliş sonrası yardıma ihtiyacı olan ve çekilişte adı çıkmayanlara da destekte bulunan Özbilek, sahnede oyun havaları oynayarak vatandaşlarla unutulmaz anlar yaşadı. Vatandaşların yoğun ilgisinin gerekçesinin çektiği doğal videolardan kaynaklı olduğunu belirten Serkan Özbilek, gerçekleşen sahne ile çok mutlu olduğunu aktardı. Özbilek, "Güzellik Fuarında sahne almam için davet edildim. Bende bu süreçte sayfamdan gelen ihtiyaç sahiplerinin mesajlarına karşılık bir şeyler ulaştırmak adına sahnede sponsor desteği de alarak 100 kutu mama, 100 kişiye 100 TL'lik hediye çekleri, halı, oyuncak, gibi birçok şeyler hediye ettik, çokta güzel oldu. Bize bu konuda destek olan herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlar çekmiş olduğum videoları doğal buluyorlar, kendilerine de benzetiyorlar, bu nedenle çok seviyorlar. Çocuk, yaşlı ve hayvanlara karşı hassasiyetim var, bu süreçte bayram yaklaşıyordu, çocuklar için hediye çekleri, özellikle bebekler için mama ihtiyacı olanlara 100 tane dağıtarak ardından o mamaları almak isteyenler için sürekli olması kaydıyla indirim çekleri de aldık" dedi. - DİYARBAKIR

Sosyal medya fenomeni yaptığı yardım sahnesiyle sevgi seline tutuldu
Sosyal medya fenomeni yaptığı yardım sahnesiyle sevgi seline tutuldu
Sosyal medya fenomeni yaptığı yardım sahnesiyle sevgi seline tutuldu
Sosyal medya fenomeni yaptığı yardım sahnesiyle sevgi seline tutuldu
Sosyal medya fenomeni yaptığı yardım sahnesiyle sevgi seline tutuldu
Sosyal medya fenomeni yaptığı yardım sahnesiyle sevgi seline tutuldu
Sosyal medya fenomeni yaptığı yardım sahnesiyle sevgi seline tutuldu
Sosyal medya fenomeni yaptığı yardım sahnesiyle sevgi seline tutuldu
Sosyal medya fenomeni yaptığı yardım sahnesiyle sevgi seline tutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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