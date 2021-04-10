OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
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OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, sosyal medya fenomeni Sefa Kındır (28), iki motosikletten söktüğü motorla, kanat genişliği 6, uzunluğu 7 ve yerden yüksekliği 1 metre 30 santim olarak tasarladığı maket uçakla deneme sürüşü yaptı.

OSMANİYE'de, sosyal medya fenomeni Sefa Kındır (28), iki motosikletten söktüğü motorla, kanat genişliği 6, uzunluğu 7 ve yerden yüksekliği 1 metre 30 santim olarak tasarladığı maket uçakla deneme sürüşü yaptı. Havalanamayan uçak, rüzgarın da etkisiyle şarampole devrildi.

Çektiği ilginç videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, video çekmek için maket uçak yapmaya karar verdi. Kındır, uzun uğraşlar sonunda kanat genişliği 6, uzunluğu 7, yerden yüksekliği ve kabin için genişliği 1 metre 30 santim olan ve üzerinde iki motosiklete ait motor olan maket uçağını hazır hale getirdi. Çevreyoluna çıkarttığı aracı ile yaklaşık saatte 80 kilometre hıza ulaşarak ilerleyen Sefa Kındır, rüzgarın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. O sırada yoldan geçen diğer sürücüler ihbarda bulundu. Olay yerine koşan vatandaşlar ve bölgeye ulaşan polis ekipleri, maket uçağı görünce şaşırdı. Uçak, kaza yerine çağrılan bir minibüsle olay yerinden çekilerek kaldırıldı.

'DEMİRLER BENİ KORUDU'

Sefa Kındır, deneme sürüşünde arka motoru açarak hızlandığını söyleyip, Alttaki motorda 4 vitesli, hızlanınca baktım ön taraf havalandı. Korktum gazı kısar kısmaz dengemi kaybettim ve beni sağ tarafa, bankete fırlattı. Neyse ki bir şey olmadı. Aracı yaparken yaptığım koruma demirleri beni korudu. Güvenlik önlemlerimizi aldığımız için bir şey olmadı. Sizler böyle bir şey denemeyiniz. Biz bütün önlemleri alarak bu tür videolar çekiyoruz dedi.

'BU UÇAKLA UÇMAYI DENEYECEĞİM'

Bir hayalinin olduğunu ve kendi el yapımı uçağı yaptığını belirten Sefa Kındır, deneme sürüşleri yaptıkları sırada kaza geçirdiklerini söyleyip, Uçağımızı tamir edip geliştireceğiz. Gerçekten ben bu uçakla uçmayı deneyeceğim. Uçana kadar projenin peşini bırakmayacağız diye konuştu.

OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OSMANİYE SOSYAL MEDYA FENOMENİ, TASARLADIĞI MAKET UÇAKLA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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