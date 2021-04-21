Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazan'da da kahkahaya boğdu
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Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazan'da da kahkahaya boğdu

Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazan'da da kahkahaya boğdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Diyarbakırlı 1 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazan ayında pandemi nedeniyle kısıtlamada evde kalan vatandaşları çektiği videolarıyla kahkahaya boğdu.

Diyarbakırlı 1 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazan ayında pandemi nedeniyle kısıtlamada evde kalan vatandaşları çektiği videolarıyla kahkahaya boğdu. Özbilek, kimi videolarında ise eve misafir alınmaması gerektiğine dikkat çekti.

Diyarbakır'da çektiği videolarla fenomen olan ve 1 milyon takipçisiyle vatandaşların gönlünde taht kuran Serkan Özbilek, korona virüs nedeniyle kısıtlamada evde kalan vatandaşların iftar sonrası moral ve motivasyonlarını yükseltmek için eğlenceli videolar paylaşmaya devam ediyor. Son olarak çektiği videolarda korona virüs süresince misafir kabul edilmemesi için kadın kılığında eşini polise ihbar ederek vatandaşlara örnek oldu. Ramazanla ilgili esprili konuşmalarına bir de Diyarbakır şivesi katarak tıklanma rekorları kıran Özbilek, vatandaşların beğenisini kazanmaya devam ediyor. - DİYARBAKIR

Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazan'da da kahkahaya boğdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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