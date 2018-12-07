Sosyal Medya Fenomeni Selin Ciğerci, Futbolcu Gökhan Çıra ile Evleneceklerini Duyurdu

Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, uzun süredir birlikte olduğu futbolcu Gökhan Çıra ile yakın zamanda evleneceklerini duyurdu.

DÜĞÜN MEKANI BAKMAYA BAŞLADILAR

Sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle her anını paylaşan Selin Ciğerci, nişanlısıyla verdiği samimi yatak pozunu paylaşarak müjdeli haber verdi. Ciğerci, nişanlısı Çıra ile yakın zamanda evleneceklerini hatta düğün mekanı bakmaya başladıklarını söyledi.

"ALDATMADIĞIN SÜRECE İTİNA İLE AFFEDİLİR"

Çıra ile aralarının bozuk olduğunu ancak barıştıklarını söyleyen Ciğerci, yatak pozunu "Yanlış yapmadığın sürece, aldatmadığın sürece her şey itina ile affedilir. Arada bizim evde de sesler yükseliyor canım her zaman canım cicim değiliz. Biz düğün tarihi, düğün yeri araştırmaya başladık. Rüya gibi." dedi.