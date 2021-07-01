Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can trafikte dehşet saçtı
Sosyal medyada fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can otomobilinde seyir halinde iken havaya ateş açtı.
Sosyal medyada fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can otomobilinde seyir halinde iken havaya ateş açtı.
Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can otomobilinde cadde üzerinde seyir halinde giderken tabancasıyla havaya ateş açtı. Burak Can'ın dehşet saçtığı anları yanındaki arkadaşı telefon kamerası ile kayıt altına aldı. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı