Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can trafikte dehşet saçtı
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Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can trafikte dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can trafikte dehşet saçtı Sosyal medyada fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can otomobilinde seyir halinde iken havaya ateş açtı.

- Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can trafikte dehşet saçtı

İSTANBUL - Sosyal medyada fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can otomobilinde seyir halinde iken havaya ateş açtı.

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can otomobilinde cadde üzerinde seyir halinde giderken tabancasıyla havaya ateş açtı. Burak Can'ın dehşet saçtığı anları yanındaki arkadaşı telefon kamerası ile kayıt altına aldı. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can trafikte dehşet saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can trafikte dehşet saçtı
Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can trafikte dehşet saçtı
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