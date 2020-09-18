Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi serbest bırakılma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi serbest bırakılma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi serbest bırakılma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Yasa dışı yollardan maymun sahiplendiği gerekçesiyle nöbetçi savcıya ifade veren sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, serbest bırakılması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

18.09.2020 20:33 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:36

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi serbest bırakılma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

İSTANBUL - Yasa dışı yollardan maymun sahiplendiği gerekçesiyle nöbetçi savcıya ifade veren sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, serbest bırakılması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin evine geçtiğimiz aylarda yasa dışı yollarla maymun sahiplendiği gerekçesiyle operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyon ile maymun fenomenden alınarak hayvanat bahçesine teslim edilmişti. Olayın ardından yeniden yasa dışı yolla maymun sahiplenen İzgi'nin 2. kez sahiplendiği maymun da elinden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.

Meriç İzgi'nin yeniden yasa dışı yolla maymun sahiplenmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Fenomenin evine giden ekipler, 3. maymuna da el koyup hayvanat bahçesi yetkilerine teslim ederken Meriç İzgi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzgi, bugün öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İzgi, burada nöbetçi savcıya verdiği ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi serbest bırakılma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Kaynak: İHA

IHA Editörü - MELİKE İNAL
MELİKE İNAL
IHA Editörü
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