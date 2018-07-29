Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz'ın Mayolu Paylaşımı Instagram'a Bomba Gibi Düştü!

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla milyonlarca kişi tarafından takip edilen Kerimcan Durmaz'ın slip mayolu fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Durmaz'ın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Kericam Durmaz yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Durmaz'ın yeşil slip mayolu pozu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

"BAŞ AĞRISI" AKIMINA O DA UYDU

Sosyal medyanın ilginç trendlerinden olan "Baş ağrısı" pozu akımına Kerimcan Durmaz'da uydu. Durmaz, elini başına koyarak yeşil slip mayosuyla poz verdi.