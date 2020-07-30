Sosyal medya fenomeni her ay 2 kişinin yüreğine dokunuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sosyal medya fenomeni her ay 2 kişinin yüreğine dokunuyor

Yönetmen Basri Tokgöz sosyal medya hesabını takip edenlere yönelik örnek bir ödüllendirmede bulunuyor.

Sosyal medya fenomeni her ay 2 kişinin yüreğine dokunuyor
30.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:01

Yönetmen Basri Tokgöz sosyal medya hesabını takip edenlere yönelik örnek bir ödüllendirmede bulunuyor. Her ay sosyal medya hesabındaki takipçileri arasından 2 kişiyi seçerek, onlarla 1 gün boyunca vakit geçiriyor.

Sosyal medyada oldukça fazla takipçisi bulunan yönetmen Basri Tokgöz yaptığı aktiviteler ile takipçilerini mutlu ediyor. Konu hakkında açıklama yapan sosyal medya fenomeni Basri Tokgöz, "Instagram hesabımı takip edenler arasından her ay 2 kişiyi seçiyorum. Seçtiğim 2 kişiyle yemek yiyip, arabayla geziyoruz. Pandemi nedeniyle yaşadığımız bu zor günlerde insanları mutlu etmek için ne yapabilirim?' diye düşünürken bu fikir geldi aklıma. Korona virüs salgınından dolayı günlerce evlerimizden çıkamadık ve çok zor bir süreci halkımızla birlikte atlattık. Gerçekten de zor bir süreçti. Sosyal medyada, hayata geçireceğim başka projelerim de var. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Bu yüzden de böyle bir etkinlik düşündüm. Şu ana kadar 3 kez bu etkinliği gerçekleştirdik ve toplamda 6 kişinin yüreğine dokunmuş olduk" ifadelerini kullandı.

Maddi durumu yetersiz insanları seçiyor

Ünlü yönetmen Basri Tokgöz sosyal medyada başlattığı "2 kişinin yüreğine dokunuyorum" kampanyası ile mutlu ettiği kişilerle olan etkileşimine yönelik de açıklamalarda bulunan Tokgöz "Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz etkinliğe katılanlarla çok iyi vakit geçirdik. Onlarla birlikte ben de çok eğlendim. Ağustos ayının ortalarında da yine benzer bir etkinlik ile insanların yüreğine dokunmaya devam etmek istiyorum. Seçtiğim kişilerin maddi imkanı yetersiz ve eğlenmeye ve hayata gülümsemeye muhtaç kişilerden olmasına dikkat ediyorum. Zengin ve hali vakti yerinde insanlar her zaman gülüp eğlenebiliyor ama olanakları yetersiz olan kişiler maalesef bunlardan mahrum durumdalar. Umarım Ağustos ayında da eğlenmeyi en çok hak eden iki arkadaşımızla birlikte güzel bir gün geçiririz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi 3. Sayfa
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı 3. Sayfa
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Dünya
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Dünya
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
Trabzonsporlu Aleksander Sörloth, sezonu hem ligde hem de kupada gol kralı olarak tamamladı
Trabzonsporlu Aleksander Sörloth, sezonu hem ligde hem de kupada gol kralı olarak tamamladı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ali Sunal Ebru Şallı Hazal Kaya
Spor İrfan Buz Okan Buruk Fatih Terim Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Rusya Bayram Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Sosyal medya fenomeni her ay 2 kişinin yüreğine dokunuyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 13:02:42. #1.14#
title