Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti
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Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas, ABD'de sinema salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu gözünden vurularak yaşamanı yitirdi. Barajas'ın TikTok'ta 1 milyona yakın takipçisi bulunuyordu. İşte detaylar...

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde 28 Temmuz gecesi, saat 23: 45 sularında Tuscany Caddesi'ndeki The Crossing sinemasında iki gence yönelik silahlı saldırının detayları belli oldu. Saldırı sırasında bir erkek ve yanındaki genç kız yaralanmış, erkek gözünden yaralı şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştı.

ABD polisi kurbanların kimliğini açıkladı. Saldırıda yaralanan 18 yaşındaki genç kızın Rylee Goodrich olduğu, 19 yaşındaki gencin ise Tik- Tok'ta 1 milyonda fazla takipçisi bulunan fenomen Anthony Barajas olduğu bildirildi. Yaşanan talihsiz olayda ünlü fenomenin gözünden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırganın, ünlü fenomeni ve genç kızı tanıdığına dair herhangi bir bilgi olmadığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Joseph Jimenez olduğu ve gözaltına aldığını açıklandı. Jimenez'in Rylee'yi vurduktan sonra cüzdanını da çaldığı belirtildi. Saldırgan hem cinayet hem de hırsızlıkla yargılanacak.

Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti

Kaynak: Snob Magazin

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