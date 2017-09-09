Sosyal Medya Fenomeni Genç, Sivas'ta Hayranları ile Bir Araya Gelince İzdiham Yaşandı

Sosyal medya fenomeni genç, Sivas'ta hayranları ile bir araya gelince izdiham yaşandı

İnternet fenomeninden ağzındaki sakızı istediler



SİVAS - İnternette binlerce takipçisi bulunan genç, Sivas'ta hayranları ile bir araya gelince izdiham yaşandı. Bir hayranı ünlü gençten ağzında ki sakızı istedi.

İnternette çeşitli sosyal medya hesaplarında on birlerce takipçisi bulunan internet fenomeni Murat Sakaoğlu, 6. Sivas Kitap Günlerinde hayranları ile bir araya geldi. Özellikle gençlerin hayranlık duyduğu Sakaoğlu, kendisini taşıyan araçtan inmesi ile hayranlarının akınına uğradı. Sakaoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyenler küçük bir izdihama neden oldu. Özellikle bayan hayranları internet fenomenine dokunabilmek için birbiri ile yarışırken bir hayranının kendisinden ağzında çiğnediği sakızı istediği iddia edildi. Olaya şahit olan orta yaşlı bir Sivaslı duyduğuna inanamadığını belirterek, "Merak içerisindeyim. Yazar mı çizer mi neymiş. Aşırı bir tepki veriyorlar. Ağzında ki sakıza kadar istiyorlar. Benim ağzımda ki sakızı eşim bile çiğnemez. İnsanlık nereye gidiyor bilemiyorum" dedi.