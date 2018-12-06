Sosyal Medya Fenomeni Genç, Lüks Hayatıyla Parmak Isırttı

Dubai'de yaşayan sosyal medya fenomeni Rashed Saif Belhasa, lüks hayatını gözler önüne seren paylaşımlarıyla adından yine söz ettirmeyi başardı.

AYAKKABILARININ TUTARI 1 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Sosyal medya fenomeni Rashed Saif Belhasa, Chanel 4 kanalında yayınlanan bir programda açıklamalarda bulundu. Rashed Saif Belhasa genç yaşına rağmen istediği ünlüyle görüşüyor, istediği arabayı alabiliyor, serveti dudak uçuklatıyor. Dubaili inşaat devi Saif Ahmed Belhasa'nın 16 yaşındaki oğlu Rashed Saif Belhasa, lüks yaşantısını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Evinde kendine özel hayvanat bahçesi bile olan Belhasa, "Gösterişi Sevmiyorum" diyor. Lüks yaşantısını gözler önüne seren Belhasa'nın en büyük tutkusu arabalar ve ayakkabılar. Öyle ki ayakkabılarının tutarı 1 milyon doların üzerinde. Belhasa ayakkabıları için ayrı bir oda yaptırmak zorunda kalmış.