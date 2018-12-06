Sosyal Medya Fenomeni Genç, Lüks Hayatıyla Parmak Isırttı
Dubai'de yaşayan sosyal medya fenomeni Rashed Saif Belhasa, lüks hayatını gözler önüne seren paylaşımlarıyla adından yine söz ettirmeyi başardı.
Dubai'de yaşayan sosyal medya fenomeni Rashed Saif Belhasa, lüks hayatını gözler önüne seren paylaşımlarıyla adından yine söz ettirmeyi başardı.
AYAKKABILARININ TUTARI 1 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE
Sosyal medya fenomeni Rashed Saif Belhasa, Chanel 4 kanalında yayınlanan bir programda açıklamalarda bulundu. Rashed Saif Belhasa genç yaşına rağmen istediği ünlüyle görüşüyor, istediği arabayı alabiliyor, serveti dudak uçuklatıyor. Dubaili inşaat devi Saif Ahmed Belhasa'nın 16 yaşındaki oğlu Rashed Saif Belhasa, lüks yaşantısını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Evinde kendine özel hayvanat bahçesi bile olan Belhasa, "Gösterişi Sevmiyorum" diyor. Lüks yaşantısını gözler önüne seren Belhasa'nın en büyük tutkusu arabalar ve ayakkabılar. Öyle ki ayakkabılarının tutarı 1 milyon doların üzerinde. Belhasa ayakkabıları için ayrı bir oda yaptırmak zorunda kalmış.
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Bunlarda para sapığı,1geceligine 100 milyon dolarlık düğün yapan Hintli sapıklar gibi. Ne demiş ayet :Savurganlar şeytanın kardeşleridir.eğer ayeti yanlış yazmışsam düzeltin lütfen)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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insanlar açlıktan ölüyor eşek yavrusunun yaşadığı hayata bak.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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BAHTSIZ BEDEVİYİ ÇÖLDE KUTUP AYISI ÖPERMİŞCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kro her yerde ve her şartta krodur. O ayakkabıları reyon haline getirip önünde foto çekince neyin süksesini yapmış oluyor acaba? :) İyi ki böyle şımarık değilim dedirten bir haber. Bu kadar aşırı saçmalayıp şımaracaksam bukadar zengin olmayayım zaten, gerek yok. Hayat böyle daha güzel. . .Cevap Yaz 6 2 Yayından KaldırKISKANÇ: ağla1 1 Yayından Kaldır