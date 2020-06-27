Sosyal medya fenomeni "Fitnatmurat"ın hedefi 100 bin takipçi
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Sosyal medya fenomeni "Fitnatmurat"ın hedefi 100 bin takipçi

"Fitnatmurat" ismiyle sosyal medya fenomenleri arasında yer alan engelli Murat Saraç'ın hedefi, kendisi en iyi şekilde ifade ettiği mecra olan sosyal medyada 100 bin takipçiye ulaşmak.

Sosyal medya fenomeni
27.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:50

"Fitnatmurat" ismiyle sosyal medya fenomenleri arasında yer alan engelli Murat Saraç'ın hedefi, kendisi en iyi şekilde ifade ettiği mecra olan sosyal medyada 100 bin takipçiye ulaşmak.

Amasya'nın Taşova ilçesinde annesi ve anneannesiyle yaşayan 21 yaşındaki Saraç, gününün büyük bölümünü internette araştırmalar yaparak ve sosyal medyada yaşama sevincine dair paylaşımlar yaparak geçiriyor.

Sosyal medyada aralarında siyasilerin ve ünlülerin de bulunduğu 76 bin takipçisi bulunan Saraç, duygularını ifade ettiği mecrada 100 bin takipçiye ulaşmak istiyor.

Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli olduğu için hayata küsmediğini, içinden geçenleri sosyal medyada yazarak takipçilerine duyurduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki takipçilerinden destek mesajları aldığını, bundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Saraç, "Sosyal medyada çok eğlenceli vakit geçiriyorum, canım hiç sıkılmıyor. 76 bin takipçim var, daha fazla olsun istiyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

İlçe sakinlerinden Fatih Şimşek ise Saraç'ın ilçe halkı tarafından çok sevildiğini, tüm Türkiye'de tanınan bir fenomen olduğunu söyledi.

Saraç'ın azmini ve yaşama sevinci her zaman takdir ettiklerini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Murat kardeşimiz bizi ziyaret eder, gelir çayını içer, sosyal medyada vakit geçirir, sohbet ederiz. Ben de takip ediyorum, oldukça takipçisi var. Çok güzel paylaşımları, anlamlı sözleri var. Kendini o mecrada ifade ediyor. Biz de severek takip ediyoruz. Her zaman arkasındayız."

Kaynak: AA

Manşet

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