Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı
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Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı

KALP krizi nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, son yolculuğuna uğurlandı.

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı
10.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:26

KALP krizi nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, son yolculuğuna uğurlandı.

DJ'lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışır'ın ölümünü, arkadaşları sosyal medya hesaplarından duyurdu. Çalışır, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından Başakşehir'de bulunan Yeni Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarı başındaki yakınlarının ayakta güçlükle durdukları ve gözyaşı döktükleri görüldü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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