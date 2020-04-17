Sosyal medya fenomeni berberlerden 'evde saç ve sakal tıraşı' tavsiyeleri
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Koronavirüs, Karantina, Güncel

Sosyal medya fenomeni berberlerden 'evde saç ve sakal tıraşı' tavsiyeleri

KORONAVİRÜS salgının ardından berberler kapanınca birçok insan kendi saçını kesip tıraşını yapmak zorunda kaldı.

17.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:40
Sosyal medya fenomeni berberlerden 'evde saç ve sakal tıraşı' tavsiyeleri
KORONAVİRÜS salgının ardından berberler kapanınca birçok insan kendi saçını kesip tıraşını yapmak zorunda kaldı. Sosyal medya fenomeni berberler de takipçileri için evde saç ve sakal tıraşının nasıl yapılabileceğini anlattıkları videolar paylaştı.

"BU VİDEO ÇARESİZ KALANLAR İÇİN"

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge il berberlerin geçici süreyle kapatılması kararı alınmıştı. Bu uygulama ile birçok insan saç ve sakal tıraşını evlerinde kendileri yapmaya başladı. Sosyal medya fenomenleri ise bu süreçte takipçilerine yardımcı olmak için evde nasıl saç ve sakal tıraşı yapılacağını uygulamalı olarak anlattıkları videolar çekti. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Kadir Alkan, "Karantina döneminde çok fazla mesaj aldım. Evde saçları uzayanlar, yurt dışında yaşayıp Türk berber bulamayanlar, Erasmus öğrencileri için bu videoyu yaptık. Bu video çaresiz kalanlar için" notuyla paylaştığı videoda evde saç kesim tekniklerini anlattı. Kadir Alkan ayrıca başka bir videosunda karantina döneminde evde kendi sakal tıraşını yapmak isteyenler için de bir video paylaştı. Alkan uygulamalı olarak sakal tıraşı tekniklerini anlattığı videosunu takipçileriyle, "Karantinada evde sakal kesimi nasıl yapılır? Sizler istediniz, bizler yayınlıyoruz. Nasıl geçiyor karantina? Yoruma yazar mısınız? Ayrıca bu dönemde ne tarz videolar istediğinizi de yazın lütfen" yazarak paylaştı. 

Sosyal medyada 'Stilist Resul' kullanıcı adını kullanan fenomen berber ise, "Evde kesinlikle saç kesilmez arkadaşlar, evde sadece sakal tıraşı olunur. Çünkü en sağlıklısı budur. Bizler bu işin 15-20 yıllık ustalarıyız. Biz bile saçlarımızı kesemiyorken siz nasıl kesebilirsiniz ki?" diyerek başladığı videosunda takipçilerine uygulamalı olarak evde nasıl sakal tıraşı olunacağını anlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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