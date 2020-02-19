Sosyal medya fenomeni 'Ares' yaşamını yitirdi (2)
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Sosyal medya fenomeni 'Ares' yaşamını yitirdi (2)

DİYARBAKIR'DA DEFNEDİLECEKAntalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde bu sabah yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı.

19.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:58
Sosyal medya fenomeni 'Ares' yaşamını yitirdi (2)

'DA DEFNEDİLECEK

Antalya'da, Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde bu yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı. Şehmuz Özdemir'in, yarın 'ın Yeniköy ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

 


Kaynak: DHA
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