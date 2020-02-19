Sosyal medya fenomeni 'Ares' yaşamını yitirdi (2)
DİYARBAKIR'DA DEFNEDİLECEKAntalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde bu sabah yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı.
19.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:58
DİYARBAKIR'DA DEFNEDİLECEK
Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde bu sabah yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı. Şehmuz Özdemir'in, yarın Diyarbakır'ın Yeniköy ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.
Kaynak: DHA