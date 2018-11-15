Sosyal Medya Fenomeni 10 Çocuk Annesi, Fiziğiyle Göz Doldurdu
10 çocuk annesi sosyal medya fenomeni Taina Licciardo Toivola, fiziğiyle ve paylaşımlarıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.
Taina Licciardo Toivola 10 çocuk sahibi olmasına rağmen düzgün fiziğiyle sosyal medyada olay oldu. Finlandiya'da yaşayan Taina Licciardo Toivola, sosyal medya hesaplarından sık sık yaptığı paylaşımlarıyla birçok kişi tarafından takip ediliyor.
PAYLAŞIMLARIYLA KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR
Taina Licciardo Toivola çocuklarına; Leonardo, Cleopatra Taina Bride, Jerusalem, Shakespeare, Romeo, D'Artagnan, King James Ocean, Aphrodite, Nefertiti Butterfly Bambi ve Omega Royal Fox gibi tarihi ve edebi figürlerin isimlerini vermiş. Videolarında çocuklarını müziğe teşvik etmeye gayret gösterdiğini ekleyen Taina Licciardo Toivola, çocuklarına belirli bir yaşa kadar evde eğitim veriyor. Instagram'da 30 bin ve Youtube kanalında 100 bin civarı takipçisi bulunan kadının paylaşımları takipçilerini kendine hayran bırakıyor.
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10 daha yaparCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çiftlikte büyümüş. Üreme yeteneğini sincaplardan almışCevap Yaz Yayından Kaldır
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Babaannem pire Zeynep görse diyecek afferi helal be jeraCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizde de ay ikinciye cesaret edemem yok bu devirde cesaret ister ikinci çocuk bilmemne. Al gör elin kadınınıCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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1000 çocuklu anne olmak normal çünkü devlet besliyor çünküCevap Yaz 2 Yayından Kaldır