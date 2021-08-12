Sosyal medya estetik operasyonlara talebi artırıyor
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Sosyal medya estetik operasyonlara talebi artırıyor

Sosyal medya estetik operasyonlara talebi artırıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal medya platformlarının estetik operasyonlara ilgiyi artırdığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Burun ve Yüz Estetik Cerrahı Op. Dr. Hayati Kale, gençlerin sosyal medya fenomenleri ile dizi oyuncularından etkilenerek burun estetiği yaptırdıklarını söyledi.

Sosyal medya platformlarının estetik operasyonlara ilgiyi artırdığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Burun ve Yüz Estetik Cerrahı Op. Dr. Hayati Kale, gençlerin sosyal medya fenomenleri ile dizi oyuncularından etkilenerek burun estetiği yaptırdıklarını söyledi.

Son yıllarda özellikle gençlerin burun estetiğine ilgisinin arttığını ifade eden Op. Dr. Hayati Kale, "Bu durumun yaşanmasında sosyal medya platformlarının büyük etkisi var. Gençler sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki, sürekli fotoğraflarını çekiyor ve o kareleri sosyal medya fenomenleriyle ünlü oyuncularla kıyaslıyorlar. Daha güzel, daha yakışıklı görünmek, kusursuz olmak için de estetik cerrahlara başvuruyorlar" dedi.

"HANDE ERÇEL, BİŞEKTOMİYE İLGİYİ ARTIRDI"

Instagram'da 23 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hande Erçel'in yaptırdığı bişektomi (yanaktan yağ aldırma) işleminin de çok konuşulduğunu belirten Dr. Kale, "Ünlü oyuncunun ardından bu operasyona ilgi arttı. Gençler, önceki hallerini de bildikleri ünlü isimlerin yaptırdığı, onlarda güzel duran işlemleri kendilerinde de istiyor" diye konuştu.

EN ÇOK BURUN AMELİYATI İSTENİYOR

En çok talep edilen ameliyatların başında burun estetiğinin geldiğini ifade eden Op. Dr. Hayati Kale, "Sosyal medya, burun operasyonlarını artırdı. Burun estetiği özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşıyor. Bunda burun estetiği yaptıran ve memnun olan hastaların paylaşımlarının da payı var. Bu paylaşımlar, burunlarından memnun olmayanlarda pozitif motivasyon yaratıyor" ifadelerini kullandı.

YAŞ SINIRI VAR

Burun estetiğine dair uyarıda da bulunan Kale, "Erkeklerde alt sınır 18, kadınlarda ise 17. Öncesinde yapılması riskli, çünkü burun şekli henüz tam olarak oturmamış oluyor. Burun ameliyatında üst sınır ise kişiden kişiye değişiyor. Ben 55 yaşın üzerine rinoplasti yapmayı tercih etmiyorum. Çünkü yaş ilerledikçe burun içinde kanamalar oluşabiliyor, iyileşme bozuklukları ortaya çıkabiliyor" dedi.


Sosyal medya estetik operasyonlara talebi artırıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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