Sosyal medya düzenlemesi nedir? Sosyal medya düzenlemesi maddeleri neler?
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Sosyal medya düzenlemesi nedir? Sosyal medya düzenlemesi maddeleri neler?

AK Parti önderliğinde hazırlanan sosyal medya düzenlemesini içeren 11 maddelik karar, Meclis'e sunuldu. 5 aşamalı yaptırım sürecinin bulunduğu kanun teklifinin, Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması hedefleniyor. Sosyal medya düzenlemesinde neler var?

Sosyal medya düzenlemesi nedir? Sosyal medya düzenlemesi maddeleri neler?
21.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:47

Sosyal medyaya getirilmesi planlanan bir takım tedbiri içeren düzenleme hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklamalarda bulunarak, ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi nedir? İşte, detaylar...

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NEDİR?

Sosyal medyada artan hakaret içeren paylaşımlar nedneiyle gündeme gelen sosyal medya düzenlemesi için model olarak Almanya alındı.

Yurt dışında bulunan sosyal ağ düzeleyici şirketlerin gerekli sorumlulukları üstlenmeleri sağlanacak. Hakarete, tacize son verilmenin amaçlandığı düzenleme, idari olarak, hukuki olarak ve mali olarak bir muhataplık teşkil etmeyi temele alıyor.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ MADDELERİ

Daha özgür ve kulllanılabilir sosyal platformlar oluşturabilmek adına düzenlenen sosyal medya teklifinde;

* Sosyal medyada yer alan hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi için şirketlerin Türkiye'de temsilci bulundurmaları,

* Hesapların gerçek kimlikleri üzerinden açılması zorunluluğunun getirilmesi, sahte hesapların engellenmesi,

* Kişilik haklarının ihlali ve özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda yapılan başvuruların 48 saat içinde cevaplandırılması yükümlülüğü getirilmesi,

* Sosyal medya platformlarına içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve başvurulara yönelik yapılan işlemlere ilişkin olarak 3 ve 6 ayda raporlama yükümlülüğü konulması planlanıyor.

* Düzenlemede temsilci atamamakta direnen şirketlere yaptırım açısından bant kısıtlamasına dönük bir düzenlemenin yer alması planlanıyor.

- Yasa çıktıktan sonra ihtar edilmelerine rağmen şirketlerin, 30 gün içinde Türkiye'ye temsilci atamazlarsa bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması, buna rağmen temsilci atamamakta direnmesi durumunda ikinci bir ihtarda bulunulup 30 gün içinde bant genişliğinin yüzde 95 oranında daraltılması düşünülüyor.

* Mahkeme kararı ile içerikleri kaldırmayan sosyal medya ağlarına kademeli bir para cezası da getiriliyor. Sosyal ağlar içeriğin kaldırılmasına ilişkin başvurulara 48 saat içinde cevap vermedikleri takdirde 5 milyon TL, raporlar ve istatistiki bilgi verilmediğinde 10 milyon TL, verilerin Türkiye'de barındırılmadığının tespit edilmesi halinde ise 50 milyon TL para cezası öngörülüyor.

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