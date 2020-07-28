Sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor! Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak
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Sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor! Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak

Uzun süredir ülke gündeminde yer alan sosyal medya düzenlemesi meclisten geçit ve resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak ve sosyal medya ile ilgili konulardan sorumlu olacak.

Sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor! Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak
28.07.2020 13:40 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:43

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak Dijital Mecralar Komisyonu görev ve yetkileriKanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyon,bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütecek.

İNTERNET SUÇLARIYLA ETKİN MÜCADELEYE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER SUNACAK

"Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak.

Komisyonun üye sayısı 17 olacak. Üye dağılımı siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına göre belirlenecek. Komisyon, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verilecek.

Komisyonun görevleri arasında internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi, internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konularında görüş ve öneriler sunmak yer alıyor.

Ayrıca bu konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak, gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak, internetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak da komisyonun görevleri arasında.

İÇERİK SAĞLAYICILARDAN BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLECEK

Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarından, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılardan, erişim sağlayıcılardan, yer sağlayıcılardan ve yerli-yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi alma yetkisine sahip olacak.

Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanılacak. Gerekli görüldüğünde uzmanlar fikirlerini almak üzere komisyona çağrılabilecek.

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