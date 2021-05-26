Sosyal medya dolandırıcısı sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis
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Sosyal medya dolandırıcısı sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis

Sosyal medya dolandırıcısı sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de sosyal medya üzerinden 2. el müzik çalar satma bahanesiyle bir kişinin 300 TL'sini dolandıran sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de sosyal medya üzerinden 2. el müzik çalar satma bahanesiyle bir kişinin 300 TL'sini dolandıran sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık M.A. hazır bulunurken, müşteki ve sanık avukatları da katıldı. Cumhuriyet savcısı sanık M.A.'ya 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkemede savunma yapan sanık M.A. üzerine atılı suçu kendinin işlemediğini söyleyerek, "Söz konusu hat babamın üstünedir. Ancak bizim elemanlar kullanıyordu. Büyük ihtimalle bu suçu da onlar işledi. Ben böyle bir şey yapmadım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık M.A. hakkında 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca heyet hükmün açıklanmasını geriye bırakarak sanık M.A.'nın tutuksuz halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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