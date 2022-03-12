Sosyal medya dolandırıcılarının yeni hedefi öğretmenler

ANKARA - Sosyal medya dolandırıcılarının yeni hedefleri öğretmenler oldu. Paravan bir internet sitesi açıp öğretmenlerin sosyal medya hesabını ele geçiren şahıslar, hesaplar üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdı. Olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hedeflerinde öğretmenlerin olduğu sosyal medya dolandırıcılarına operasyon düzenledi.

Güvenilir meslek gruplarından olan öğretmenlerin sosyal medya hesaplarına, bir öğretmenmiş gibi mesaj gönderen suç örgütü üyeleri "Öğretmenler Şikayeti" adlı bir internet sitesinden haklarında şikayet olduğunu belirtiyorlar. Siteye giren kişilerden giriş için sosyal medya hesabı istenmesi ile hesabı ele geçiren dolandırıcılar, hesap üzerinden paylaşımlarda bulunuyor. Paylaşımlarında, "Yasal Bahis" adı altında düşük miktarlı ödemeler ile yüksek kazanç vaat ediliyor. İletişim kuran vatandaşlardan para talep eden şahıslar, "işlem ücreti, vergi, banka bloke ücreti" gibi konulardan ekstra para isteniyor.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Mersin'de 15, Adana'da 8, Osmaniye'de 1, Gaziantep'te 1, Kocaeli'de 1, Batman'da 1 ve Samsun'da 1 şahıs olmak üzere toplamda 28 şahıs tespit edildi. Ankara merkezli gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 18 kişi hakkında adli kontrol şartı ile serbest kaldı.