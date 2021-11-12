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Sosyal medya dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de sosyal medya üzerinden hesabını ele geçirdikleri kişilerin takipçilerinden para isteyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de sosyal medya üzerinden hesabını ele geçirdikleri kişilerin takipçilerinden para isteyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden hesabını ele geçirdikleri kişilerin takipçilerinden para isteyerek dolandırıcılık yapan şüphelileri izlemeye aldı. Tespit edilen 20 şüphelinin Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki adreslerine şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 1'i kadın, 1'i çocuk, 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 5 harddisk, 21 cep telefonu, 263 sim kart, 7 sim kart kabı, 11 banka kartı, 2 USB bellek, 1 hafıza kartı, 25 kimlik fotokopisi, 3 ajanda, 1 bilgisayar kasası ve 3 dizüstü bilgisayar ile 3 bin 600 TL'ye el konuldu.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i adliyeye sevk edildi. Kadın şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.


Sosyal medya dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Sosyal medya dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Sosyal medya dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

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