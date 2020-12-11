'Sosyal medya destek ekibindenim' diyerek dolandırdı

Vatandaşları +1 ile başlayan numaradan arayarak kendisini sosyal medya destek ekibinden biri olarak tanıtan ve dolandırıcılık yapan şahıs sanal devriyeye takıldı.

Vatandaşları +1 ile başlayan numaradan arayarak kendisini sosyal medya destek ekibinden biri olarak tanıtan ve dolandırıcılık yapan şahıs sanal devriyeye takıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından internet ortamında yürütülen sanal devriye çalışmaları neticesinde, bir kişinin vatandaşları Whatsapp uygulaması üzerinden +1 ile başlayan yabancı numara ile aradığı tespit edildi. Şahsın kendisini sosyal medya destek ekibi olarak tanıtarak, doğrulama kodu istediği ve dolandırıcılık amacıyla vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeye çalıştığı belirlendi. Yapılan çalışmanın ardından A.S isimli şahıs Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı