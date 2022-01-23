SOSYAL MEDYA'DAN DRİFT VİDEOSU PAYLAŞAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

İSTANBUL'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine süresiz el koyarken 6 bin 700 lirada idari para cezası uyguladı.

İSTANBUL'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine süresiz el koyarken 6 bin 700 lirada idari para cezası uyguladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eren D. Bahçeşehir'de aracıyla drift yaptığı anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine harekete geçti. Paylaşılan videoda drift yaptığı belirlenen sürücü Eren D. yakalanarak Bahçeşehir Polis merkezine getirildi. Eren D.'nin bunu 5 yıl içinde ikinci kez yapmasından dolayı sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Öte yandan sürücü Eren D.'ye 6 bin 700 lira idari para cezası yazıldı.