Sosyal medya corona virüs korkusunu arttırıyor
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Koronavirüs, Sağlık

Sosyal medya corona virüs korkusunu arttırıyor

Nörolog Doktor Mehmet Yavuz, psikolojik açıdan kendimizi nasıl rahatlatacağımız konusunda önemli bilgiler veriyor.

26.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:31
Sosyal medya corona virüs korkusunu arttırıyor

Tüm dünyayı alarma geçiren, neredeyse her ülkede günlük yaşamı durduran corona virüsü, kişiler üzerinde de ciddi bir panik etkisi yarattı. Bu durumdan etkilenen birçok insan, ellerini sürekli yıkamak, dezenfektan kullanmak gibi çözümlere başvursa da bazı kişiler için durum bundan çok daha vahim ilerliyor.

KORKULAR ZİNCİR GİBİ BÜYÜMEYE BAŞLIYOR

Dünya modern zamanlarda hiç karşılaşmadığı bir belayla uğraşmak zorunda. İnsanlar hiç beklemedikleri bir anda virüs korkusuyla tanışıyor. Virüsün yayılma gücünün yüksek olması korkuları arttırıyor. Salgın hastalıkların beklenmedik ve yaşamı tehdit eder yapısı korku ve kaygı uyandırıcı olmakla birlikte bireylerin yaşamsal faaliyetlerini değiştirmelerine ya da kısıtlamalarına neden olabiliyor.

Corona virüs; yüksek ateş, öksürük, kas ağrısı, ishal, zor nefes alma, iştahsızlık, bulantı ve çeşitli vücut ağrıları şeklinde şikayetlere sebep olmaktadır. Virüs yaşlılarda, kanser ya da bağışıklığı baskılayan hastalıkları olanlarda, akciğer hastalıkları bulunanlarda daha ağır bir sürece yol açmaktadır.

BU SIRALAR SOSYAL MEDYADAN UZAK KALMAK GEREKİYOR

Sosyal medyanın hayatımız üzerindeki etkisi tartışılmaz. Son olarak tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile ilgili doğru veya yanlış her türlü bilginin hızlıca yayılmasında rol oynayan sosyal medya, korku ve endişeyi de besliyor. Corona virüs ile ilgili paylaşılan görseller ve yazılan yazılar insanlar üzerinde yüksek düzeyde stres, korku, panik ve endişe uyandırıyor. Üstelik fobiler, uyku problemleri, beslenme sorunları ve obsesif düşünceler gibi rahatsızlıkların artmasına da yol açıyor. Bu noktada sosyal medya ile aramıza mesafe koymak çok önemlidir. Sürekli olarak sosyal medyadan corona virüs ile ilgili gelişmelere bakmak yerine evde geçireceğiniz zamanlarda kendinize ve gelişiminize zaman ayırmalısınız.

PEKİ, NE YAPMALIYIZ?

Korkmak ve sürekli panik halinde olmak yerine corona virüsü iyi tanımalı ve ondan korunabilecek yollar aramalıyız. Şu sıralar sosyal izolasyon kapsamında evde olduğumuz için korunma yolları dışında hastalıkla ilgili çok fazla bilgiye maruz kalmayın. Gerçekliği olmayan her şeyden uzak durmakta bu süreçte fayda var. Burada önemli olan yapacağımız tüm önlemleri almak. Sık sık ellerinizi yıkayın, eğer dışarıda olmak zorundaysanız maske takıp dezenfektan kullanın. Evdeyseniz kitap okuyun, iyi filmler izleyin, hobilerinize zaman ayırın. Eğer çocuğunuz varsa onlara bu süreci anlayabilecekleri şekilde anlatın. En önemlisi de ne olursa olsun korkuya ve paniğe kapılmayın.

Kaynak: Bültenler

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