Sosyal Medya, Cennet Manzaralı Mezar Yeri Satan Emlakçıyı Konuşuyor
Cennet manzaralı mezar yeri satışı yapan emlakçının müşterisiyle pazarlık yaptığı anların videosu sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Sosyal medya 1.500 TL+KDV'ye cennet manzaralı mezar yeri satışı yapan emlakçı videosunu konuşuyor. Videodaki şahıs müşterisiyle mezar yeri pazarlığı yaparken, mezar yerlerinin cennet manzaralı, yarı cennet manzaralı ve cehennem manzaralı olarak sınıflandırıyor.
FİYAT İNDİRİMİ YAPTIĞINI SÖYLÜYOR
Mezar yerinin konumuna göre cenneti görüp görmediğini belirlendiğini ifade eden emlakçı, ailecek alımlarda fiyat indirimi de yapıldığını anlatıyor.
VİDEOYU PAYLAŞANLARDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ: GERÇEK DEĞİL, KURGU
Gerçek mi yoksa şaka/protesto amaçlı mı çekildiği tartışmalı olan videoyu ilk yayınlayan sosyal medya hesabı, "Videoyu çekenler bize ulaştı ve halkı kandıran kişilere tepki olarak bu videoyu çektiklerini beyan ettiler" açıklamasını da paylaştı.
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Orda ilk kendisi kesiv etmismi Bizim insanlar alir valla eneyi cok bitmezCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Fasa fisoCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Imarlimi kacak kat cikilabiliyomu almak lazim ilerde rezidans falan yaptiririz eee sonsuz hayat neyle gecinicez zebanilere kiraya verir keyifle cayir cayir yanariz hahHhHHCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aptal insanları asırlardır böyle sahtekarlar din iman cennet cehennem satarak kandırıyorlar enayiler bu yalanlara sürekli inanıyorlar halbuki asla yalan söylemeyen ilme bilme inansalar gerçek yaradana ulaşırlar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Dini başkasından öğrenen yada dinle alakası olmayan dinsiz müslümanım diyenlere cennetin en güzel yerini satki bu dünyada kalsınlar yalancı cennet bizi ahirette bıraksın bu besmele çekemeyen anten lerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır