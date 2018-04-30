Sosyal Medya, Cennet Manzaralı Mezar Yeri Satan Emlakçıyı Konuşuyor

Sosyal medya 1.500 TL+KDV'ye cennet manzaralı mezar yeri satışı yapan emlakçı videosunu konuşuyor. Videodaki şahıs müşterisiyle mezar yeri pazarlığı yaparken, mezar yerlerinin cennet manzaralı, yarı cennet manzaralı ve cehennem manzaralı olarak sınıflandırıyor.

FİYAT İNDİRİMİ YAPTIĞINI SÖYLÜYOR

Mezar yerinin konumuna göre cenneti görüp görmediğini belirlendiğini ifade eden emlakçı, ailecek alımlarda fiyat indirimi de yapıldığını anlatıyor.

VİDEOYU PAYLAŞANLARDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ: GERÇEK DEĞİL, KURGU

Gerçek mi yoksa şaka/protesto amaçlı mı çekildiği tartışmalı olan videoyu ilk yayınlayan sosyal medya hesabı, "Videoyu çekenler bize ulaştı ve halkı kandıran kişilere tepki olarak bu videoyu çektiklerini beyan ettiler" açıklamasını da paylaştı.