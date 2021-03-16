Sosyal medya canlı yayınında kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
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Sosyal medya canlı yayınında kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi tutuklandı

16.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:09
Sosyal medya canlı yayınında kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi tutuklandı

Sosyal medyadaki canlı yayınında 15 yaşındaki kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi gözaltına alındığı Antalya'da tutuklandı.

Sosyal medyadaki canlı yayınında 15 yaşındaki kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi gözaltına alındığı Antalya'da tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa ilçesinde kaldığı pansiyonda gözaltına alınan H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından olaya ilişkin, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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