Sosyal medya canlı yayınında babası tarafından taciz edilen kız çocuğu koruma altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sosyal medya canlı yayınında babası tarafından taciz edilen kız çocuğu koruma altına alındı

16.03.2021 02:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 02:16
Sosyal medya canlı yayınında babası tarafından taciz edilen kız çocuğu koruma altına alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yapılan canlı yayında babası tarafından taciz edilen kız çocuğunun koruma altına alındığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yapılan canlı yayında babası tarafından taciz edilen kız çocuğunun koruma altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yer alan görüntüler sonrası harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişim kurarak görüntülerde yer alan kişinin İzmir'de yaşayan H.Y olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Y'nin adliyeye sevk edileceği, kızı İ.Y'nin (15) ise İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

Bakanlığın H.Y hakkında açılacak davaya da müdahil olacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Lady Gaga Demet Akbağ Deniz Çakır İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal medya canlı yayınında babası tarafından taciz edilen kız çocuğu koruma altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 02:16:52. #1.16#
title