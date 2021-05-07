Sosyal medya beslenmemizi olumsuz etkiliyor !

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger konu hakkında bilgiler verdi.

Sosyal medya sanıldığı kadar masum olmayabilir.

Değişen yaşam koşulları nedeniyle günümüzün çok büyük kısmını sosyal medyaya ayırıyoruz. Birçoğumuzun iş için birçoğumuzun alışkanlık olarak ayırdığı bu vakitler hayatımızı da çok etkiliyor. Kolaylıkla ulaşabildiğimiz bu platformlar, içerdikleri yoğun bilgiler nedeniyle aslında sanıldığı kadar masum olmayabiliyor. Siz sadece bilgi almak isterken karşınızda çok büyük ve güzel şekilde kurgulanmış bir reklama denk gelmek mümkün. Belirli kişilerin para kazanmak için reklamını yaptığı sağlıksız ve enerji yoğunluklu besinlerin, merak edilerek alınması kişilerin ve toplumun sağlığını rahatlıkla bozabilir. Hiç aç olmadığınız halde görselini gördüğünüz yiyecek ya da içeceği tüketmek isteyebilirisiniz.

Diyet mutlaka kişiye özel planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Sosyal medya kullanıcıları, Diyetisyen tarafından kişiye özel hazırlanan diyet listelerini paylaştıklarında diğer bireyler aslında onlara hiçbir şekilde uygun olmayan bu besinleri yemek için çaba gösterebilir. Birkaç kişinin uyguladığı, hiçbir bilimsel desteği olmayan X diyetini sadece popüler olduğu için uygulamak kişileri sağlığından kolaylıkla uzaklaştırabilir. O diyet programını bu işin uzmanı Diyetisyen hazırlamış bile olsa kişiye özel planlanmadığı için sağlığımıza zarar verebilir.

Sosyal medya yeme bozukluğuna sebep olabilir

Bireyler sosyal medyadan etkilenerek tamamen kısıtlı olarak başladıkları serüvenlerine kısa sürede bozulmuş yeme davranışları ile sağlıksız şekilde dönüyorlar. Gençler başta olmak üzere toplumun tüm bireyleri için riskli olan bu durumu tersine çevirmek de mümkündür. Gereksiz ve riskli paylaşımlar gençleri çok etkileyebiliyor. Bireylere beslenmenin kişiye özgü olduğu ve bir uzman ile ilerletilmesi gerektiği her fırsatta anlatılmalı. Kişiler ve diyetler kalıplaştırılmadan sürdürülebilir beslenmenin önemi anlatılmalıdır.

Kaynak: Bültenler