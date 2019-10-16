"Sosyal medya aracılığıyla kandırıldık"

16.10.2019 16:18

Van'da, PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmak istenirken güvenlik güçlerince yakalanan iki çocuk, sosyal medya üzerinden tanıştıkları bir kişi tarafından kandırıldıklarını ifade etti.

İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda dağa götürülmeye çalışılırken yakalanan iki çocuk, güvenlik güçlerine verdikleri ifadelerde, nasıl kandırıldıklarını bütün detaylarıyla anlattı.

Sosyal medya uygulamaları üzerinden tanıştıkları bir örgüt mensubunun kendilerine terör örgütüyle ilgili övücü ifadeler kullandığını ve bundan etkilendiklerini dile getiren çocuklar, şunları kaydetti:

"Bizi Van'da bir kadına yönlendirdi. O kadın bize Van'da nereye gideceğimizi ve hangi araca bineceğimizi söyledi. Van'da polis ekipleri bizi yakaladı. Bizi sosyal medya aracılığıyla kandırdılar. Çok pişmanız. İnşaatlarda çalışıyorduk. Kadının söylediklerinden etkilendik."

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, çocuklar da adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak ailelerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA