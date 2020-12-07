GAZİANTEP - Sosyal medya aracılığıyla 41 ilde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 11 kişi yakalandı

Gaziantep'te sosyal medyada sahte hesap açarak 41 ilde 82 kişiyi oto yedek parça satma bahanesiyle dolandırdığı ileri sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada sahte hesap açan ve vatandaşları oto yedek parça satma bahanesiyle dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay teknik takip yapan ekipler, 11 şüphelinin adreslerini belirledi.

Kent merkezinde 10 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 11 zanlı emniyete götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinde oto yedek parça satma bahanesiyle 41 ilde 82 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen 1'i kadın 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak