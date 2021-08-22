Sosyal market tırı, Bozkurt'ta köy köy dolaşarak selzedelere kıyafet ulaştırıyor
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Sosyal market tırı, Bozkurt'ta köy köy dolaşarak selzedelere kıyafet ulaştırıyor

Sosyal market tırı, Bozkurt'ta köy köy dolaşarak selzedelere kıyafet ulaştırıyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, köylerdeki selzedelerin kıyafet ihtiyaçları, ayaklarına kadar giden sosyal market tırıyla karşılanıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, köylerdeki selzedelerin kıyafet ihtiyaçları, ayaklarına kadar giden sosyal market tırıyla karşılanıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye gönderilen yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan sosyal markette toplanıyor.

Bir mağaza gibi dizayn edilen sosyal market tırına yerleştirilen giysiler, köylere kadar gidilerek, Bozkurt Kaymakamlığı personeli ve gönüllüler tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor.

Tırın yanına gelen vatandaşlar, ihtiyaçları olan kıyafetleri alıyorlar.

İlçeye bağlı Çiçekyayla köyü muhtarı Cevdet Çiftçi, AA muhabirine, selin köylerinde zarara neden olduğunu söyledi.

Çok kısa sürede bölgeye yardımların ulaştırıldığını ifade eden Çiftçi, "Yardım konusunda hiçbir sıkıntı yok. Haddinden fazla yardım geldi. Gıda olsun, un, şeker, tüpüne varıncaya kadar her türlü imkan var. Kıyafet de geldi. Yollarımızda da ulaşım sağlandı." dedi.

İhtiyaç sahiplerini tıra davet ettiklerini dile getiren Çiftçi, "Herkes ihtiyacı olan giysisini alıyor. Diğer gıda ihtiyacı daha önce de zaten temin edildi. Allah devletimize güç kuvvet versin." diye konuştu.

Havva Çaylakoğlu ise evinin üst tarafında selin zararının olduğunu belirterek, "Bizim burada her şeye ihtiyacımız oluyor. Allah herkesten razı olsun, getirenden de gönderenden de. Bu kadar olur. Evimize kadar, kapımıza kadar getirdiler. Daha ne yapsınlar. Bir devlet bu kadar yapar." ifadelerine yer verdi.

Saniye Örnek de yalnız yaşadığını kaydederek, "Öteberi almak için geldik. Kıyafet dağıtılıyor dediler, kıyafet almaya geldim. Hükümetimiz sağ olsun. Allah devletimize güç kuvvet versin. Süleyman Soylu geldi, tarlamıza indi, zararımıza baktı." dedi.

"Yeni ayakkabı kirlenir" sözleri gönüllüleri duygulandırdı

Tırda görev alan ANDA gönüllüsü Hazel Şahan ise şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahiplerine kıyafet dağıtıyoruz. Burada duygusal anlar da yaşıyoruz. Yanıma bir çocuk gediğinde ayakkabı giydirdim. Yeni ayakkabısıyla gitmesini istedim. 'Yeni ayakkabılar kirlenir' dediğinde çok duygulandım. İhtiyaç sahiplerinin sözleri bizi çok duygulandırıyor."

Sosyal market tırı, Bozkurt'ta köy köy dolaşarak selzedelere kıyafet ulaştırıyor
Sosyal market tırı, Bozkurt'ta köy köy dolaşarak selzedelere kıyafet ulaştırıyor
Sosyal market tırı, Bozkurt'ta köy köy dolaşarak selzedelere kıyafet ulaştırıyor
Sosyal market tırı, Bozkurt'ta köy köy dolaşarak selzedelere kıyafet ulaştırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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