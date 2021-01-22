Sosyal Market'ten ihtiyaç sahiplerine 2.5 ton hamsi
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Sosyal Market'ten ihtiyaç sahiplerine 2.5 ton hamsi

22.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:42
Sosyal Market'ten ihtiyaç sahiplerine 2.5 ton hamsi

Beyoğlu'nda dar gelirli ailelerin her türlü ihtiyaçlarını gideren Sosyal Market, bu kez de ihtiyaç sahiplerine 2.5 ton hamsi dağıtarak gönülleri fethetti.

Beyoğlu'nda dar gelirli ailelerin her türlü ihtiyaçlarını gideren Sosyal Market, bu kez de ihtiyaç sahiplerine 2.5 ton hamsi dağıtarak gönülleri fethetti.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Sosyal Market, Beyoğlu'ndaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dar gelirli ailelere giyimden gıdaya, temizlik malzemelerinden kırtasiye malzemelerine kadar her türlü ihtiyaçlarını gideren Sosyal Market, şimdi de 2.5 ton hamsiyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Küçük Piyale Mahallesi'nde bulunan sosyal markete gelen dar gelirli vatandaşlar, paketlerde dağıtılan hamsileri alarak evinin yolunu tuttu.

SOSYAL MARKETİMİZ'E BAĞIŞLANAN BALIĞI İHTİYAÇ SAHİBİ KOMŞULARIMIZA DAĞITTIK

Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla özverili bir çalışma yürüttüklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Vücudumuzun direncini artırmak için balık tüketimi çok önemli. Özellikle zor günlerden geçtiğimiz bu salgın sürecinde daha da önemli bir hale geldi. Biz de bu bilinçle Sosyal Marketimiz'e bağışlanan 2.5 ton balığı ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıttık.  Bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Başta bağışçılarımız olmak üzere tüm operasyonu özveriyle yöneten mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.


Sosyal Market'ten ihtiyaç sahiplerine 2.5 ton hamsi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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