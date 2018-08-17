Sosyal Market'ten Bayram Yardımı - İstanbul

Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Market, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sosyal Market'te Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen yardım programında, Sosyal Market'in yılda 4 bin 800 aileye destek olduğunu söyledi.

Sosyal Market'ten yıl boyunca yardımlar yapıldığını belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Hayat bölüşmek ve paylaşmak üzerine kurulu. Bu bölüşme ve paylaşmayı sadece bayramlarda değil de hayatının 365 gününde olmalı. Bölüşebilmek ve paylaşabilmek herhalde en önemli görevimiz olsa gerek. Devlet olmak demek, aslında mağdur ve ihtiyaç sahibi olana sürekli yardım elini sabit tutmaktan geçiyor. İşte bu merkez, bu sosyal market 365 gün, toplam 4 bin 800 aileye, 17 bin kişiye sürekli yardım yapan bir müessese.

Bu müessesenin 35 çalışanı var. Bize başvurup yardım isteyen herkes, hane halkının gelirine göre kategorize ediliyor ve onlara bir kart veriliyor. Bu kartın içine gıda ve giyim için kontör yükleniyor. Bu kart sahibi vatandaşlar bu merkeze gelip ihtiyacı olanı alıyor. Böylelikle bize yardım yapanlar, büyük müesseselerimiz bu yardımlarını faturalandırdıkları için hem vergiden düşüyor hem de bir sosyal sorumluluk projesinde yer alıyorlar. Bu konuda dünyada, Avrupa'da çok iyi örnekleri var."