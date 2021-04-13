Sosyal Market SGM'de açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için hayata geçirilen Sosyal Market açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için hayata geçirilen Sosyal Market açıldı.

Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) düzenlenen açılışa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ile bazı vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Yüce, ihtiyaç sahiplerinin Sosyal Sevgi Mağazası ile giyim, Sosyal Market ile de gıda gereksinimlerinin karşılanacağını belirtti.

Sosyal Market projesinin hayırlı olmasını dileyen Yüce, "100 ton patates alıyoruz. Bu patatesleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Marketimiz içerisinde de toplamda 100 farklı çeşitte 2 bin 500 ürün bulunuyor. Dezavantajlı hemşehrilerimiz kendilerine tanımlayacağımız kartla Sosyal Marketimize gelerek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Kuru bakliyattan sıvı yağa, süt ürünlerinden kahvaltılıklara kadar pek çok gıda ürününü buradan tedarik ederek aylık mutfak ihtiyaçlarını giderebilecekler. " ifadelerini kullandı.

Milletvekili Atabek de belediyelerin yaptığı sosyal çalışmaların önemine işaret ederek, "Ramazan bereket ayıdır. Rabbim bu ayın bereketinden faydalanmayı hepimize nasip etsin. Unutmayalım ki veren el, alan elden üstündür." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz