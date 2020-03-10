"Sosyal market" kırsaldaki depremzedelerin ayağına gidiyor
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Kızılay, Elazığ, Güncel

"Sosyal market" kırsaldaki depremzedelerin ayağına gidiyor

Türk Kızılay tarafından Elazığ'daki depremzedeler için oluşturulan "sosyal market" mobil araçla kırsaldaki vatandaşların da ayağına gidiyor.

10.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:48

Türk Kızılay tarafından Elazığ'daki depremzedeler için oluşturulan "sosyal market" mobil araçla kırsaldaki vatandaşların da ayağına gidiyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Türk Kızılay gönüllüleri, Elazığ'da köy köy gezerek kırsalda depremden etkilenen köylerde ihtiyaçları belirledi.

Bu kapsamda, geliştirilen "sosyal market" dağıtım aracı ile köyleri ziyaret ederek depremzedelerin gıda, giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi gibi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamaları için hizmet veriyor.

Kızılay gönüllüleri, gittikleri köylerde yaşlı ve hastaları ziyaret edip sorunlarını dinlerken diğer yandan çocuklara hediyeler dağıtıyor, onların gönüllerine dokunuyor.

Mobil araçla sağlanan sosyal marketten depremzedelerin gıda, giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi gibi ihtiyaçlarını seçip ücretsiz alması sağlanıyor.

"Devletimizin yanımızda olması yeter"

Depremzedelerden Nadime Katılmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük bir deprem yaşadıklarını ve bu depremden çok etkilendiklerini söyledi.

Bu süreçte devletin hep yanlarında olduğunu dile getiren Katılmış, "Türk Kızılay da sürekli yanımızda oldu. Çok teşekkür ederiz. Vatanımız, devletimiz sağ olsun. Devletimizin yanımızda olması bize sahipsiz olmadığımızı göstermesi bile yeter." dedi.

Fethiye Mutlu da Kızılay gönüllülerinin ziyaretinden duyduğu mutluluğu belirterek, "Allah razı olsun, dinleyip bize hatırımızı sordular. Hep yanımızda oldular." diye konuştu.

Hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ise depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için gönüllülerle seferber olduklarını söyledi.

Depremde ihtiyaç sahibi her bireye ulaştıklarını ifade eden Kızılkaya, köylerde yaşayan vatandaşların sağlanan yardımlara ulaşması için dağıtım aracı ile "sosyal marketi" onların ayaklarına götürdüklerini aktardı.

Kızılkaya, bu sayede depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını dile getirerek bu çalışmayı ellerinden geldiğince şehrin, ilçelerin ve köylerin tamamına yaymaya çalışacaklarını belirtti.

İhtiyaç sahiplerini tespit edip, bulundukları bölgeye mobil aracı göndererek ihtiyaçları karşılamaya çalışacaklarını bildiren Kızılkaya, Türk Kızılay olarak bütün bağışçıların, hayırseverlerin bağışlarının ihtiyaç duyulan noktalara ulaşması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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