Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Gümüşhane'ye 22 milyon 553 bin liralık destek
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Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Gümüşhane'ye 22 milyon 553 bin liralık destek

AK Parti Gümüşhane Başkanı Celalettin Köse, "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında Gümüşhane'ye toplam 22 milyon 553 bin lira nakdi destek sağlandığını bildirdi.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Gümüşhane'ye 22 milyon 553 bin liralık destek
04.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:06

AK Parti Gümüşhane Başkanı Celalettin Köse, "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında Gümüşhane'ye toplam 22 milyon 553 bin lira nakdi destek sağlandığını bildirdi.

Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal destek programının 1. fazıyla 3 bin 463 haneye 3 milyon 463 bin lira, 2. fazıyla 5 bin 234 haneye 5 milyon 234 bin lira, 3. fazıyla bin 238 haneye 1 milyon 238 bin lira ödendiğini belirtti.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla 679 kişiye 679 bin lira, kısa çalışma ödeneğiyle bin 728 çalışana 7 milyon 441 bin lira, nakdi ücret desteğiyle 772 çalışana 1 milyon 504 bin lira, işsizlik ödeneğiyle 927 kişiye 2 milyon 993 bin 817 lira ödendiğini ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı marifetiyle ilimiz genelinde hemşehrilerimize bugüne kadar 22 milyon 553 bin lira nakdi destekte bulunulmuştur. Ülkemiz genelinde ise rakam 29 milyar 774 milyon liradır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA

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