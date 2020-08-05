Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Eskişehir'e 294 milyon lira destek verildi AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'e Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 294 milyon lira destek verildiğini bildirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'e Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 294 milyon lira destek verildiğini bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'de üç faz halinde uygulanan sosyal destek programıyla 45 bin haneye, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla da 11 bin haneye ulaşıldığını belirtti.

Çalışanlara destek için devlet tarafından kısa çalışma ödeneği ve nakit ücret desteği uygulandığını hatırlatan Günay, "Eskişehir'de 45 bin kişiye kısa çalışma ödeneği, 17 bin kişiye nakdi ücret desteği verildi. Bu dönemde 7 bin kişiye işsizlik ödeneği ödendi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un şahsında emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Günay, dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgınında birçok ülkenin zor dönemlerden geçtiğini aktararak şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın ekonomik ve sosyal açıdan sarsıldığı bir dönemde amacımız milletimizin bu süreçten en az şekilde etkilenmesidir. Devletimizin imkanları çerçevesinde her destek uygulaması gündemdedir. Sadece sosyal destekler değil, ekonomik destekler de gündemimizde. Önce sağlık derken, bir yandan da vatandaşlarımızın mevcut işlerini korumalarını desteklemeye çalışıyoruz. Devletimiz güçlü, milletimiz sağduyulu. İnşallah bu pandemi kasırgasından da daha güçlenerek çıkacağız. Pandemi döneminde devletimiz vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar bu zor dönemde destek vermeye çalışıyor. Eskişehir'de de 'Sosyal Koruma Kalkanı' ile 127 bin kişiye 294 milyon lira destek verildi."

Kaynak: AA